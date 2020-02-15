معتصم النهار في “بيت الكل”: “التعليقات السلبية لا تؤثر بي” وصادق الصباح يصفه بنجم المستقبل

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ النجم السوري معتصم النهار ضيفاً على برنامج “بيت الكل” مع الممثل عادل كرم إلى جانب النجوم فاليري أبو شقرا وليليان نمري وجو طراد من أسرة مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني.

افتتح عادل الحلقة بأجواء مستوحاة من “عيد الحب” مع الموسيقي شادي الناشف، والممثلين عباس جعفر وأديل جمال الدين. فتحدث عن خصوصية يوم الفالنتين بالنسبة للشباب، ومن ثمّ دخل الممثل السوري معتصم النهار ترافقه الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا استديو “بيت الكل” لتبدأ الحلقة بطريقة مميزة جدا.

تحدث معتصم عن أصداء مسلسل “ما فيي” ، فقال بأنّه وافق على خوض هذه التجربة لأنها أولا موقعة من المخرجة رشا شربتجي، وثانيا لأن عبر هذا المسلسل بدأ تعاونه مع شركة الصبّاح الرائدة في مجال الانتاج الدرامي، وقال بأن شخصية فارس هي أصعب شخصية قام بتأديتها في حياته المهنية.

سجّل المنتج الكبير الأستاذ صادق الصبّاح مداخلة خاصة في الحلقة، فتحدث عن أصداء “ما فيي” وأثنى على موهبة معتصم النهار اللافتة وقال بأن الشركة تحضّر له عدّة مشاريع تمثيلية، ووصفه بنجم المستقبل.

بالعودة إلى أجواء عيد الحب، سأل عادل معتصم عن غيرة زوجته لين بعد النجاح الذي حققه في العامين الأخيرين، فقال بأنه تعرّف عليها منذ زمن بعيد، وبدأت بينهما قصة حبّ متينة ورائعة، وشكر الله على استمرارية هذه العلاقة، وقال بأنهما يعانيان من بعض المشاكل الزوجية مثل كل الناس، لكنّ الحب دائما ينتصر. كما تحدث عن ابنته ساندرا التي تبلغ من العمر أربع سنوات، فقال بأن انشغاله حاليا بالتصوير أبعده قليلا عن البيت، ووصف هذا الأمر بالصعب، لأنّ علاقته بابنته حميمة جدا.

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في فقرة “فيي أو ما فيي”، رفض معتصم النهار القبلة الحميمة في الأعمال التمثيلية، كما قال بأنه لا يمانع الجلوس ليوم كامل دون استعمال الهاتف المحمول، كما وافق على البقاء في المنزل لمدة أسبوع دون الخروج. وشدّد معتصم على عدم قدرته على الهجرة وترك بلد، وأشار إلى أنه يستطيع الاستحمام بالمياه الباردة طيلة أيام السنة. كما وأكد أنه لا يتسطيع النوم على صوت الضجيج إلّا في حال الإرهاق، وأشار إلى أنه لا يتأثّر عند قراءة أي تعليق سلبي أو مهين على مواقع التواصل الاجتماعي إلّا إذا كان المعلّق معروفا بثقافته ومكانته.

ليليان نمري، فاليري ابو شقرا وعباس جعفر جمعتهم في السابق تجربة “ديو المشاهير” ففاجأهم عادل بتحويل استديو “بيت الكل” إلى “تريو المشاهير” حيث أدوّا بشكل مشترك أغنية “نسّم علينا الهوا” للسيدة فيروز وشاركهم معتصم أيضا في بعض المقاطع.

في القسم الأخير من الحلقة، تحدّث معتصم النهار عن تحضيراته للسباق الرمضاني عبر مسلسل “من الآخر” الذي سيقوم ببطولته إلى جانب كل من ريتا حايك، سنتيا سامويل، رولا حمادة وهو من إخراج شارل شلالا. كما تحدث أيضا عن مسلسل “أسود فاتح” للمخرج كريم العدل، حيث سيتشارك بطولته إلى جانب كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، شريف سلامة وصبري فوّاز.