أيمن بهجت قمر يعلن اعتزال تأليف الأغاني: "مهرجان" عمرو دياب الأخير

قرر الشاعر الغنائي والمؤلف السينمائي والمسرحي أيمن بهجت قمر، اعتزال تأليف الأغاني نهائيا، معتبرا أن أغنية "مهرجان" التي قدمها عمرو دياب في ألبومه الجديد "سهران" تحت عنوان "مبقاش يناسبك"، هي آخر أغنية يكتبها ليتفرغ بعد ذلك للسينما والمسرح والإنتاج.



وخلال تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" قال قمر: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله، أنا قررت أن أغنية مهرجان هي آخر أغنية هكتبها، وهعتزل تأليف الأغاني".





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وأضاف قمر خلال تغريدته: "بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر، عاصرت أجيالا كثيرة من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت أرتاح من السبق ده".

وأكد قمر أنه في المقابل لن يتوقف عن الإنتاج الفني أو الكتابة للسينما والمسرح.

وتقول كلمات أغنية "مبقاش يناسبك" التي غناها عمرو دياب بألبومه الجديد: "أنا هعمل مهرجان مهرجان، وخلاص هنسى اللي كان مهما كان، وحكايتي معاك كان يا ما كان، هتعيشها عليا ليه".



