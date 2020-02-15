يارا في غاية الجمال والجاذبية في حفل عيد الحب

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Feb 15, 2020
أحيت النجمة اللبنانية يارا حفلاً غنائياً مميزاً بمناسبة عيد الحب في ١٤ فبراير/ شباط الحالي في اسطنبول وتحديداً في أوتيل “هايات ريجنسي أتاكوي” تركيا.
بدت يارا في غاية الجمال والتألق والجاذبية بفستان أنيق من توقيع “لابورجوازي”، حيث بدت كالأميرات على المسرح وبحضور محبيها.
قدمت يارا مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة بصوتها العذب واحساسها المرهف الذي لامس قلوب الجميع وأطرب آذانهم.
آخر أعمال يارا الغنائية أغنية بعنوان “ارتكبت” أطلقتها على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وعلى جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة. وهي أغنية درامية هادئة كلمات وألحان “يوم”، توزيع Jezo، مكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال وجيتارات شريف فهمي.
أيضاً اطلقت يارا قبل أيام أغنية أخرى بعنوان “سيد احساسي” كلمات السحاب، الحان اسامة العطار، محمد صالح ومكساج خالد صالح.
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