ابنة أصالة تكشف صورة حبيبها الجديد وتحتفل معه بالفالنتاين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور وهي تحتفل مع حبيبها الجديد، كما كشفت هويته بصورة نشرتها لتعلن عن ارتباطها العاطفي مجددا، خلال حضورهما إحدى الحفلات الغنائية.

واختارت شام الذهبي عيد الحب الذي صادف أمس الجمعة لتعلن ارتباطها مع حبيبها الجديد إذ نشرت عدة صور عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، لعدد من الزهور التي تلقتها في "الفالنتين".

ونشرت أيضا صورة جمعتها بحبيبها طبيب الجلدية، وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، وصورة خرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".

وظهرت ابنة أصالة في أحد الفيديوهات التي صورتها للمفاجأة التي أعدها لها حبيبها وهي متحمسة جدا وممسكة بأحد الأوراق التي كتب لها ‏فيها رسالة: "في أكتوبر وجدت نصفي الحلو"، كاشفة بذلك ارتباطهما منذ عدة أشهر.‏

وكانت شام مفصولة عن زوجها الأول منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر "إنستغرام"، قالت فيه إنها أمضت حوالى 10 سنوات مع شخص واحد، مشددة على عبارة "كنت مع نفس الشخص 10 سنين".

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وانفصلت ابنة أصالة عن الشاب أحمد جوهر، أو "دودي" كما يحب أن ينادى، وهو وريث إحدى أكبر دور المجوهرات في مصر "جوهر للمجوهرات"، نشأت بينهما قصة حب منذ سنوات طويلة، وتزوجا في القاهرة.

ويعمل طليقها في مجال صناعة المجوهرات والماس والأحجار الكريمة، ويفضل أن يبقى بعيدا عن وسائل الإعلام، حتى أن منشوراته على "إنستغرام" لا تتعدى كونها ترويجا لتصاميم الدار التي يملكها، كما أنه حرص على حذف عدد من الصور والمنشورات التي سبق وجمعته بشام.

وقيل وقتها إن الطلاق وقع في 2017 ولكن بهدوء وبالتراضي وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام، وليس في الوقت الذي أعلنت عنه شام، حيث كان معروفا عن طليقها قربه وحبه لأصالة وعائلتها، وكان متعلقا جدا بتوأمها علي وآدم، وصديقا لنجلها الأكبر خالد الذهبي.

يذكر أن أصالة نصري حرصت على التعبير عن سعادتها بالاحتفال بعيد الحب وسط جمهورها في مصر، وذلك من خلال إحيائها حفلا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتبت أصالة عقب انتهاء الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "سعادة ما بعدها سعادة لما بغني بمصر".