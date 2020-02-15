معجبة تقتحم مسرح حفل راغب علامة وتحتضنه بطريقة جنونية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان اللبناني راغب علامة لموقف من قبل إحدى معجباته، جعله يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خلال حفله على مسرح الأولمبيا بفرنسا، بمناسبة "عيد الحب" أمس الجمعة.

وفي الفيديو المتداول، اقتحمت إحدى المعجبات المسرح أثناء غنائه لأغنية "أسف حبيبتي"، لتقوم باحتضانه بطريقة جنونية وصفها البعض بأنها فقدت صوابها بعدما صعدت على المسرح بهذا الشكل.

وعلى الرغم من الطريقة التي اقتحمت فيها المعجبة المسرح، إلا أن راغب علامة لم يصب بذعر من تصرفها، بل احتضنها وتفاعل معها، وجعلها تشاركه الغناء، الأمر الذي حصد إشادة واسعة من الجمهور الحاضر للحفل.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع أعاد الفنان اللبناني نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معلقا عليه: "محبة المعجبين...أحبكم جميعا".

وكان راغب علامة نشر قبل ذلك الفيديو العديد من الصور والفيديوهات من حفله الذي قيل إنه كان مكتمل العدد بحسب بعض من تواجدوا به، وكانت تلك الصور والفيديوهات لطفلتين، ظهرت إحداهما لحظة احتضانه لها معلقا: "محبة الأطفال هي المحبة الأنقى والأكثر صدقا، صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس!".

كما نشر فيديو لطفلة أخرى في الحفل احتضنته على المسرح وهو يغني "اشتقتلك أنا" واصفا إياها بقوله: "براءة الأطفال في عينيها لا توصف".

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ومن المقرر أن يقوم الفنان اللبناني بإحياء حفل غنائي آخر بمناسبة عيد الحب، اليوم السبت، داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، ومن المتوقع أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، وسيقدم خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركيني لحالي"، و"نسيني الدنيا".

وعلى الصعيد العائلي فقد احتفل السوبر ستار بعيد الحب عبر نشر صورة تجمعه بزوجته ونجله إحتفالا بعيد الحب، حيث علق قائلا:" نفتقدك حبيبي خالد..عيد فالنتاين سعيد".

هذا ويستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" والتي سيقدمها باللهجة الخليجية، وهي من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة، وسيتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي.