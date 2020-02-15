ليدي غاغا تتحدى في عيد الحب.. وتقدم على هذا الأمر الغريب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الحب "الفالنتين" عبر ليلة خاصة ومميزة مفعمة بالحب والمشاعر، قررت النجمة الأمريكية ليدي غاغا إيصال رسالة لجمهورها ضد عيد الحب.

وفي التفاصيل فإن غاغا تحدت الموروثات الثقافية التي تشير لتأصل فكرة أنه ممنوع على النساء أن يخطبن الرجال، لما فيها من تمييز مباشر قائم على نوع الجنس، لذا، نشرت "بوست" تؤكد فيه أنها تتقدم بخطبة نفسها ولم تكتف بهذا، بل وضعت خاتما بإصبعها الأوسط.

وبحسب تقرير "مترو"، تهدف نجمة البوب من وراء مشاركتها المثيرة للجدل أن تشجع الناس على اتخاذ الخطوة التالية في علاقاتهم متى أرادوا، وليس فقط في أكثر أيام السنة رومانسية، وعدم اتباع الفكرة التقليدية عن النساء اللاتي يخطبن الرجال كل سنة.

المغنية البالغة من العمر 33 عاما والتي تحتفل بالعيد الرومانسي، بتحديها الجديد من "الحب الذاتي"، تستبعد فكرة أن يكون الحب في يوم واحد في السنة، كما ترى أنه عادة ما تعبر المرأة عن مشاعرها يوم الـ 29 من فبراير الذي يأتي كل 4 سنوات؛ ما يحمل ظلما لجنس النساء.

وأضافت: "أي شخص يعرفني يعرف أنني أعتقد أن أي شخص من أي هوية جنسية يجب أن يكون قادرا على التعبير عن أي فعل ينتمي للحب إلى أي شخص آخر في أي يوم من أيام السنة".

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وتابعت في تغريدتها: "لذا قررت أن أقول نعم لنفسي! وارتدي هذا الخاتم اليوم بفخر ليتذكر الجميع أن الإذن الوحيد للتعبير عن مشاعر الحب يأتي من داخلك".

وفي إشارة إلى تقليد ينص على أن المرأة لا يمكنها أن تتقدم إلى الرجل إلا في 29 شباط/فبراير - الذي يأتي مرة واحدة كل أربع سنوات خلال سنة كبيسة - قالت غاغا: "إن فكرة أن المرأة لا يمكنها أن تتقدم إلا لرجل في يوم واحد كل أربع سنوات هي فكرة سخيفة تماما!".

فيما يصادف عيد الحب 2020، بداية العلاقة الثالثة لغاغا مع الممثل برادلي كوب، وكانت مغنية "Poker Face" قد دخلت أيضا في يوم عيد الحب عام 2015 بعلاقة مع الممثل تايلور كيني، ولكنهما انفصلا بعد أكثر من عام.

وفي نوفمبر 2017، ارتبطت ليدي مرة أخرى بكريستيان كارينو، ولسوء الحظ، اختار الثنائي أيضا الانفصال لاحقا.