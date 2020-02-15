زوجة محمد رمضان ترسل له هدية عيد الحب

القاهرة - لايف استايل نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع انستجرام مقطع مصور للهدية التي استقبلها اليوم بمناسبة عيد الحب من زوجته. وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "أحلى هدية جاتلى انهاردة فى المكتب، من حبيبتى ومراتى، وكل حاجة فى حياتى". ويتعرض محمد رمضان لحملة شرسة على مواقع التواصل الإجتماعى على خلفية أزمته مع الطيار المفصول. ويواصل النجم محمد رمضان تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل "البرنس" والذى يجمعه بالفنانة اللبنانية نور لأول مرة، ومن المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل. Advertisements قد يهمك أيضا: محمد رمضان يستعرض هدية زوجته في "عيد الحب محمد رمضان ينشر فيديو يؤكد فيه براءته

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