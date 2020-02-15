نجوم الفن يحتفلون بـ"عيد الحب" مع جمهورهم على "تيك توك"

خاض مجموعة من النجوم تحدى تطبيق "تيك توك"، بمناسبة "الفالانتين"، حيث يقوم المستخدمين بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أسئلة عن الحب، ليقوموا بالإجابة عليها، ثم نشرها على الحساب الشخصي، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة هنا الزاهد ومى عمر وسمية الخشاب وأيتن عامر وساندي بالإضافة إلى الفنان محمد هنيدي.

وشملت الأسئلة على التطبيق سؤال "رسالة حب لصديق"، و"عبر عن حبك لعائلتك"، وسؤال "لون الحب لديك"، كما يسأل التحدي على التطبيق عن أكثر فيلم رومانسي، والأغنية الرومانسية المفضلة، وأكثر اسم يحبه، والهدية التي يتمنوها في عيد الحب، والورد المفضل لديهم.



ويعد "تيك توك" هو الوجهة الرائدة والمنصة الأساسية للفيديو القصير على الهاتف المحمول، وذلك بهدف تحفيز حسّ الخيال والإبداع والمعرفة، ومشاركة اللحظات الجميلة حول العالم، ليصبح تطبيق "تيك توك" هو موطن التعبير الإبداعي من خلال مقاطع الفيديو التي تخلق تجارب حقيقية وملهمة ومبهجة.



وانضم العديد من المشاهير بالفعل إلى التطبيق بمن فيهم تامر حسني، ومحمد هنيدي، وحمادة هلال، وحكيم، وأحمد سعد، ومي عمر، وأماني كامل، وسليمان عيد، ودانا وميس حمدان، وكريم محمود عبد العزيز، وكريم محسن، ومحمود الليثي، وريم سامي، وأيتن عامر، وخالد سليم، وشيرين عبد الوهاب وغيرهم.

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