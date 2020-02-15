حسين فهمي يتحدث عن والدته "كانت ضابطًا بالجيش"

قال الفنان حسين فهمي، إنه أحب والدته كثيرًا، مؤكدًا على أنها كانت امرأة مختلفة جدًا عن العديد من نساء عصرها. أوضح فهمي، أن والدته كانت مثقفة جدًا، ولذلك علمته أن يسعى دائمًا لتثقيف نفسه، بالقراءة والبحث.



وأضاف، أنها كانت إحدى سيدات المجتمع، إذ شاركت في تأسيس جمعية تحسين الصحة، بالإضافة إلى مشاركتها في جمعية أخرى، أسست بواسطة أميرات الأسرة المالكة، بعد حرب 48، مشيرًا إلى أنها كانت أيضًا ضابطًا بالجيش، حيث حصلت على رتبة "يوزباشي".



يشار إلى أن فيلم "الكويسين"، هو آخر أعمال حسين فهمي، ويشاركه بطولته كلاً من شيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وتارا عماد، وأسماء أبو اليزيد، وعمرو وهبة، وجيلان علاء، ومكاوي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



كما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، وهم أكرم حسني، وهشام ماجد، ومصطفى خاطر، ومدحت صالح، وأحمد مالك، ومحمد ثروت، وعمر شرقي.

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