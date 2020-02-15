دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة دينا الشربينى محرك البحث جوجل لـ الاكثر بحثا بعد ساعات قليلة من ظهورها مع الهضبة عمرو دياب فى عيد الحب.

ونشر عمرو دياب صورة جديدة تجمعه بـ دينا الشربينى احتفالا بعيد الحب من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وظهر الثنائى من داخل إحدى المطاعم و علق الهضبة على الصورة "happy valentine's day" #زى_ما_أنتى

يذكر أن طرح عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" فى الساعات الأولى من الخميس الماضى والذى يعد الالبوم ال 35 فى مسيرة عمرو دياب الفنية ويضم الألبوم 14 أغنية من بينهم "هيعيش يفتكرنى , زى مانتى , عم الطبيب , روح".

يستعد الفنان عمرو دياب ، لإحياء حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك يوم 28 فبراير احتفالا بالألبوم.

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