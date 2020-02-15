محمد هنيدي وأسيل عمران ينضمان إلى “تيك توك”

انضم ممثلون ومغنون من مصر والمملكة العربية السعودية، من بينهم: محمد هنيدي، وأسيل عمران إلى قائمة المشاهير العرب، الذين يفتحون حسابات على تيك توك، بما يعزز مكانة المنصة كوجهة للتعبير الإبداعي من خلال الفيديوهات القصيرة.



وقام التطبيق الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المتحركة بإطلاق تحدٍّ جديد يركز على نشر الحب #TikTokValentine ، في وقت تُواصل فيه المنصة، نموها السريع في المنطقة كوجهة شهيرة لمشاركة المحتوى الأصلي، واللحظات المميزة في حياتنا.



هذا وانضمت إلى المنصة الشهيرة 6 وجوه جديدة من المشاهير، خلال هذا الأسبوع، علماً بأن تيك توك تحتضن بالفعل مجموعة متنوعة من المواهب المميزة من منطقة الشرق الأوسط.

وأصبح كل من: النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي إلى جانب شخصيات مصرية شهيرة في مجال الترفيه، مثل الممثلة أيتن عامر، وهنا الزاهد، ومي عمر، وساندي، والمغنية السعودية أسيل عمران، موجودين على منصة تيك توك، واستهلوا مشوارهم على المنصة بإلهام المعجبين للمشاركة في هذا التحدي.



ويدعو تحدي #TikTokValentine المستخدمين لمشاركة آرائهم بموضوع الحب، من خلال إرسال الرسائل لأصدقائهم وعائلاتهم، واختيار الورد المفضل لديهم، والأفلام الأكثر رومانسية في نظرهم، وقد حصد التحدي مشاهدات تزيد عن 40 مليون مشاهدة، منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وشاركت مي بهذا التحدي، حيث أخبرت المتابعين بلون الزهور المفضل لديها، وأغنيتها المفضلة، وأرسلت تحياتها إلى واحدة من صديقاتها المقربات.

Advertisements



وبدورها شاركت أسيل عمران، ذات الشعبية الواسعة في المنطقة، في هذا التحدي، وكشفت عن أكثر اسم تحبه (أحمد)، وعن فيلمها الرومانسي المفضل: The Notebook، والمدينة الأكثر رومانسية بالنسبة لها: فلورانس، إيطاليا.

قد يهمك ايضاً:

أحمد السقا يستعيد ذكريات همام في أمستردام بصحبة هنيدي

محمد هنيدي يسخر من ترامب على "تويتر"