مدحت العدل يقاضي شركة نقل لتعديها على حقوقه

قرر السيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" مقاضاة شركة "أوبر" بعد أن تعدت على حقوقه كمؤلف لفيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

وأصدر مكتب محامي العدل بيانًا جاء فيه: "يعرب الفنان الدكتور مدحت العدل عن أسفه أن تتورط شركة "أوبر" في إعلان عن النقل الجماعي متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومبدع الشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي في الفيلم والإعلان، مستخدما جملا حوارية من الفيلم نفسه، كما تورطت في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان محمد هنيدي في فيلم "همام في أمستردام" وقد تم ذلك دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف".

وتم إخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يُعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

كما اطلعت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية البصرية بشئونها، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، ويحرر محضر لدى شرطة "الإنترنت" باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكتروني لشركة "أوبر" ويتضمن تعديًا صارخًا على حق المؤلف، حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة وهي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"جاءنا البيان التالي"، و"فول الصين العظيم" في سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.

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