تكريم مادلين طبر وفريق عمل فيلم « المتاهة » في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية

أقيمت مساء أمس الخميس، أمسية سينمائية في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية ، وتم تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في حضور عدد كبير من الفنانيين والإعلاميين و رموز المجتمع ، وذلك عقب عرض خاص لفيلم « المتاهة » وهو فيلم من إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع قنوات النيل المتخصصة .



وكان من أبرز المكرمين في تلك الأمسية الفنانة " مادلين طبر " ، كما شهدت أيضاً الأمسية تكريم فريق العمل بالفيلم ، بالإضافة إلى تكريم المخرجة " إنعام محمد على " والمطربة " عفاف راضى " ، والإعلامية " رباب الشريف " ، والإعلامية " عبير عبد الحميد " ، والإعلامية " تهانى حلاوة " رئيسة قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ، والدكتورة " هويدا مصطفي " عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة .



وقد أقامت إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام عرضاً خاصاً وليلة إحتفالية لفيلم « المتاهة » بسينما مركز الإبداع الفنى في دار الأوبرا المصرية ، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات العمل الإعلامى بماسبيرو ، ومنهم : المخرج " أسامة البهنسى " رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة ، والمخرج " شكرى أبو عميرة " عضو الهيئة الوطنية للإعلام ، والإعلامى " حسن حامد " رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ومؤسس قطاع قنوات النيل المتخصصة والذى كان ضيف الشرف في تلك الليلة ، والفنانة المعتزلة والإعلامية " إيناس عبد الله " رئيس قناة النيل للدراما ، إضافة إلى الإعلامى " عادل العبساوى " رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالقنوات المتخصصة ومنسق الإحتفال .



وقال عادل العبساوى : إن هذا العرض الخاص يأتى إحتفالاً بفوز فيلم « المتاهة » أخيراً بالجائزة الأولى من مهرجان ضفاف inter Rives 7 بإيطاليا ، ويتناول الفيلم قصص حول الحياة اليومية ومشاكل الشباب فيها ، في إطار عمل درامى وثائقى ، فكرة وإعداد محمد سيف ، ويقوم بطولته الفنان الشاب أمير فؤاد ، وإخراج حنان راضى أبنة المخرج الكبير الراحل محمد راضى .

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كما شهدت الأمسية السينمائية التى أقيمت في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وصندوق التنمية الثقافية ندوة نقاشية حوارية لصناع الفيلم عقب عرضه .

والجدير بالذكر : أن الفنانة والإعلامية " مادلين طبر " تقوم حالياً بتقديم برنامج " مسا الورد " وتستضيف فيه المشاهير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع ، وهو يذاع عبر فضائية المحور من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الرابعة حتي الخامسة مساء .

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