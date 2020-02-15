شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز "بيطير" بدون دوبلير في كواليس تصوير فيلم Matrix 4 في سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر طاقم عمل الجزء الرابع والجديد من سلسلة الأكشن والفنتازيا الجديد Matrix 4، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وبالتحديد في الحي الصيني، من أجل تصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد المقرر طرحه في مايو عام 2021 بدور العرض السينمائي.

والتقطت بعض العدسات مشاهد قفز الممثل العالمي "كيانو ريفز" من أحدي البنايات العملاقة وهو يرتدي ملابسه المعتادة في الأجزاء السابقة، وفي لقطة آخري ظهر "نيو" في شوارع سان فرانسيسكو وهو يرتدي ملابس عادية وبلحيه طويلة وخارج إطار المصفوفة والشكل المعتاد الذي ظهر عليه في الأجزاء السابقة.

وبعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً، منذ طرح الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، ظهر ريفز وهو في كامل لياقته البدنية اثناء قفزة بصحبه "بينكيت سميث"، من احدى البيانات العملاقة والتي انتهت بصعودهم مرة آخري للسماء وهما يرتديان ملابسهم المعتادة.

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ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.



