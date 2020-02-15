شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد لـ"الخليج 365": انتظروا الجزء الثالث من مسلسل الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب الكبير وحيد حامد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تعاقد مع شركة سينرجى لإنتاج جزء ثالث من مسلسل الجماعة الذى قدم منه جزئين، مضيفا أنه حتى الآن لم يخطط لأحداثه كما يشاع، وأنه ما زال يضع الخطوط العريضة لأحداث المسلسل.

وتابع حامد أنه لا يتوقع أن يذاع العمل ضمن السباق الرمضانى المقبل، نظرا لكثرة التحضيرات التي يحتاجها سواء على مستوى الكتابة أو اختيار الممثلين ومواقع التصوير، معلقا: "العمل لسه مطلعش من الفرن".

مسلسل "الجماعة 1" بطولة إياد نصار وحسن الرداد ويسرا اللوزى وعزت العلايلى وسوسن بدر وأحمد عزمى وأسر ياسين واخراج محمد ياسين، وتبدأ أحداثه في الثلاثينيات من القرن الماضى، حيث مولد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ونشاطه السياسى وإخراج شريف البندارى.

مسلسل "الجماعة 2" استغرق فيه الكاتب وحيد حامد سنوات من الكتابة والبحث، وعمل على توثيق السيناريو من خلال بعض المراجع التى لجأ إليها، وأسندت مهمة إخراجه لشريف البنداري، وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم صابرين بدور زينب الغزالى، وعبد العزيز مخيون فى دور "حسن الهضيبى"، ومحمد فهيم دور "سيد قطب"، وياسر المصرى فى دور "الرئيس جمال عبد الناصر".

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واستكمالاً لخطتها فى ضبط سوق الدراما التليفزيونية والسينما المصرية تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج ورجل الأعمال تامر مرسى، مع السيناريست الكبير وحيد حامد، لتقديم عمل فنى.

وكانت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأفاد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة فى إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد.

كما أعلنت أيضا عن تعاقدها على عملين دراميين جديدين مع شركة أروما ويمثلها تامر مرتضى رئيس مجلس الإدارة، وذلك للعرض على القنوات المختلفة للمجموعة سواء على التليفزيون أو المنصة الرقمية watch it، والمسلسلان هما "إلا أنا" و"التحقيق".