شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يهنئ الهضبة عمرو دياب على ألبومه الجديد: مختلف وجريء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد "سهران" الذي طرحه منذ أيام، ونشر صورة تجمعهما من داخل طائرة خاصة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، وكتب قائلاً "مبروك عمرو دياب البوم سهران.. البوم مختلف وجريء، ومش جديد علي عمرو دياب الجرأة والاختلاف مبروك لكل اصحابي الشعراء والملحنين والموزعين اللي اشتغلوا في الالبوم تسلم ايديكم ???????? ".

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.

يضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.