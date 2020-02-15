شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 31.. كيف سيكون مصير حربى بعد معرفة الشرطة مكانه؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويترقب الجمهور اليوم معرفة مصير حربى - محمد رجب - فى حلقة اليوم بعدما أصبح مطاردا من 3 جهات وهى الشرطة، وشريف - إيهاب فهمى - وكريم - محمود حجازى - وكلهم اقتربوا من الوصول إلى المكان المختبئ به بصحبة نور - أيتن عامر - حيث إن كل واحد لديه غرض من الوصول إليه.
وفى نفس الوقت ما زال حربى يحاول الوصول إلى خيط يكشف له لغز مقتل أخته صفية - هبة مجدى - ولماذا تم قتلها وتم اتهامه فى القضية، حيث تشهد الحلقات المقبلة تكثيف حربى محاولاته للوصول إلى سوزى - عبير صبرى - وإجبارها على الاعتراف بكل ما حدث وذلك بمساعدة نور وصابر، محمد عز.
مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.
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