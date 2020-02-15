شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يعلق على قرار اعتزال أيمن بهجت قمر تأليف الأغانى نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى شريف مدكور على قرار الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر الأخير باعتزال تأليف الأغانى نهائياً والتركيز على السينما والدراما والمسرح، من خلال حسابه على موقع فيس بوك.

شريف مدكور علق على قرار أيمن بهجب بعمل شير لكلام الأخير وكتابة: "للأسف عنده حق"، وذلك بعدما كتب أيمن بوست قال فيه: " بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس".

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وتابع: "أنا بقالى 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط، عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي، وخلاص قررت أرتاح من السبق ده، أنا آسف مش هرد على أى زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر الغنائية هي مشاركته في ألبوم عمرو دياب الأخير من خلال كتابة أغنية حملت اسم "مهرجان"، بينما آخر أعماله في عالم الكتابة الدرامية تأليفه لمسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، والذى من المفترض عرضه خلال شهر رمضان القادم.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضاً لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي خلال حلقات المسلسل الذي ينتظره الملايين من جمهور الزعيم عادل امام.