شكرا لقرائتكم خبر عن قمر بالحجاب.. نرمين الفقى تؤدى مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نرمين الفقى بالحجاب والعباية الإسلامية فى الحرم المكى خلال أدائها مناسك العمرة، تلك الإطلالة المختلفة التي أشاد بها متابعوها الذين يتغنون بجمالها مع كل صورة تنشرها عبر السوشيال ميديا. وعلق العديد من المتابعين على الصور: "قمر بالحجاب.. يا رب كدة ع طول والله أحلى كتير وأنتي بالحجاب ربنا ييثبتك يا حبيبتي.. ما شاء الله زي القمر.. ياريت ربنا يهديكي للحجاب.. الله على الجمال الطبيعى".



نرمين



نرمين



نرمين



نرمين الفقى

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نرمين

جذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

يشار إلى أن نرمين الفقى قبل نهاية العام 2019 نشرت صورا من جلسة تصوير متميزة، تألقت فيها بفستان قصير، حيث حازت الصور على آلاف الإعجابات من المتابعين، وطالبوها بالمزيد من الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية، ولم تعلق نرمين الفقى حينها على الصور بأى كلمة، ولكنها اكتفت بهاشتاج "الكريسماس"، فقط.

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.