شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يستحوذ على نصيب الأسد فى الكتابة والتلحين لألبوم الهضبة"سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته في التألق والإبداع مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في الكتابة والتلحين، شارك الشاعروالملحن عزيزالشافعى ب 5 أغانى في ألبوم "سهران" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب وحقق نسب استماع عالية ومن ضمن هذه الاغانى "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.

وحرص عزيز الشافعى في كل أغنية على تقديم الهضبة عمرو دياب بشكل مختلف ونوعية موسيقى تناسب مع طبيعة أغانيه ليضع بصمته على كل أغنية كتبها ولحنها .





وكان الهضبة قد طرح أحدث ألبوماته " سهران" مساء الأربعاء الماضى وحقق نجاحا كبيرا،وتضمن الألبوم 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مديرأعماله، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.