شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يقرر اعتزال تأليف الأغانى نهائيا والتركيز فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المؤلف أيمن بهجت قمر اعتزال تأليف الأغانى، بعد نزول آخر أغنياته التي تحمل اسم "مهرجان"، التى غناها الهضبة عمرو دياب فى ألبومه الجديد "سهران"، والاتجاه إلى كتابة أفلام أو مسرحيات ومسلسلات، وأما عن الموسيقى فسيشارك من خلالها بالإنتاج فقط.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بقالى فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس".

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وتابع: "أنا بقالى 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط، عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي، وخلاص قررت أرتاح من السبق ده، أنا آسف مش هرد على أى زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".

وفى جانب آخر، فجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".