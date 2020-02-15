مات ريفز يصمم لوجو بدلة Batman بلمسة فنية مليئة بالتفاصيل "اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج العالمي مات ريفز، على وضع لمسة فنية فى لوجو البدلة الجديدة لشخصية Batman التى يجسدها الممثل العالمي روبرت باتينسون ، وصمم اللوجو الرئيسي في منطقة الصدر من شكل السلاح الناري الذي قتل به والده في الجزء الأول على يد المجرم جو تشيل، بعد انتفاضة الجوكر في شوارع جوثام.



شعار باتمان والسلاح الناري

وسلط عشاق الشخصية الشهيرة "باتمان"، الضوء، على الشعار الجديد في البدلة، والمصمم على جزأين من السلاح الناري، وطلاءه باللون الأسود، والذي استخرجاه من التيزر الأول للفيلم الذي عرضه ريفز يوم الخميس الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، والمقرر طرحه في السينمات شهر يونيو 2021.



بدلة باتمان الجديدة "وظهور السلاح الناري"

وظهر في المقطع الذي نشره ريفز، الشكل الأخير لـ "باتمان" في الفيلم الجديد والذي ظهر فيه يرتدي البدلة الشهير لـ "حامى جوثام" باللون الوردي، وفي الخلفية اللون الأحمر الذي يشير للعنف المنتظر في الفيلم الجديد، وعلى صدره يتواجد العلامة الشهير للخفافيش.

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وكان قد أعلن ريفز نهاية يناير الماضي، عن بدء تصوير الفيلم بشكل رسمي بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية كتابة السيناريو، ونشر صورة من "كلاكيت" التصوير لأول مشهد يقوم بتصوير للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن بدء تصوير المشاهد الاولي للفيلم.

وكان قد كشف ريفز على تويتر عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر ان يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".



باتمان

وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.