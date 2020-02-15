شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع وحيد حامد على عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً لخطتها فى ضبط سوق الدراما التليفزيونية والسينما المصرية، تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج ورجل الأعمال تامر مرسى، مع السيناريست الكبير وحيد حامد، لتقديم عمل فنى سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وكانت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.





وأفاد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة فى إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد.

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وأضاف "صالح" أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية، والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.

كما أعلنت أيضا عن تعاقدها على عملين دراميين جديدين مع شركة أروما ويمثلها تامر مرتضى رئيس مجلس الإدارة، وذلك للعرض على القنوات المختلفة للمجموعة سواء على التليفزيون أو المنصة الرقمية watch it، والمسلسلان هما "إلا أنا" و"التحقيق".

وكشف حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة عن أن مسلسل "إلا أنا" هو مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.