شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل سام سميث بإطلاق كليب " To Die For " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمي سام سميث الترويج لكليبه الجديد " To Die For " وذلك عبرصفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " حيث نشرسميث البالغ من العمر ( 27 عاما ) صورته وهو يحتفل باطلاق الكليب، فظهروهو يرقص بأحد الشوارع التي تم تزينها ببعض الديكورات ذات اللون الأحمر، وعلق سميث علي الصورة فكتب: " يوم إطلاق سعيد لـ To Die For " .



سام سميث سام سميث

و كان سام سميث قد أطلق كليب أغنيته " To Die For " و ذلك علي قناته الخاصة علي موقع " يوتيوب "، والكليب من إخراج جرانت سينجر، والأغنية من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم و من المقرر إطلاقه في 1 مايو المقبل ، ظهر سام سميث بالكليب و كأنه " تمثال" أصلع.

و استطاع كليب " To Die For " أن يحقق علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط .

كلمات الأغنية :

I look for you

Every day Every night

I close my eyes

From the fear From the light

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I long for you

Just a touch Of your hand

You don’t leave my mind

Lonely days I’m feeling

Like a fool for dreaming

Advertisements

As I wander down the avenue so confused

Guess I’ll try and force a smile

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day whilst my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die forI

just want somebody to die for

Pink lemonade sipping on a Sunday

Couples holding hands on a runway

They’re all posing in a picture frame whilst my world’s crashing down

Solo shadow on a sidewalk

Just want somebody to die for

Sunshine living on a perfect day while my world’s crashing down

I just want somebody to die for

I just want somebody to die for



من الكليب (1)



من الكليب (2)