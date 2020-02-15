نشوى مصطفى تعلق على صورة عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعادت الفنانة نشوى مصطفى نشر صورة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلقت نشوى على الصورة :" الهضبة ما شاء الله بيصغر تفتكروا الرياضة ولا الرجيم ولا الحب ولا الحلوة اللي مخليه حياته سكر محلى محطوط على كريمة، عن عود البقدونس فى طبق الهضبة، رجيم قاسى".

وكان الفنان عمرو دياب نشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي في الصورة من أحد المطاعم، ووجه دياب رسالة لدينا:"عيد حب سعيد، زي ماانتي".

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وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.

واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، عقب طرح الألبوم، الذي حقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة.