أيمن بهجت قمر يعلن اعتزاله مجال الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تغريدة يعلن بها اعتزال كتابة الأغاني.

وكتب قمر "بقالي فتره مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

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وتابع قمر:"هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

واختتم حديثه: "أنا أسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".

ولاقى ما كتبه أيمن تفاعلا كبيرًا من نجوم الفن، وطالبه الكثيرين بالتراجع عن قرر الاعتزال، وشارك أيمن بهجت قمر مع عمرو دياب في ألبوم سهران بأغنية "مهرجان".