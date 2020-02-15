إيمي طلعت زكريا تكشف عن الفنان الذي ساعدها بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، رسالة للفنان الكبير سمير غانم، الذي تتعاون معه في مسرحية "الزهر لما يلعب".

ونشرت إيمي، صورة تجمعها مع سمير غانم عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كلمة في حق سمير غانم.. الراجل ده هو الوحيد اللي مد لي إيده بعد وفاة بابا، وصمم إني أكمل، وشجعني بوقوفي جمبه على خشبه المسرح، وده طبعًا شرف ليا، غير إنه مربيني من صغري، شكرًا يا استاذ بجد.. صونت العيش والملح وحبك لبابا الله يرحمه، مش كلام، ربنا يديمك نعمة في حياتنا".

Advertisements

وأضافت: "ومقدرش أنسى أيضًا المنتج العظيم أستاذ أحمد الإبياري في دعمه أيضًا ليا.. ألف شكر يا أستاذ، وأكون عند حسن ظنك".

مسرحية "الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر بشارع صلاح سالم، وهي من بطولة سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.