هشام ماجد يكشف عن مكان عرض"عطل فني" بجدة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان هشام ماجد، عن مكان عرض مسرحية"عطل فني" بالمملكة العربية السعودية، خلال أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري.

ونشر هشام، بوستر المسرحية عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مسرحية (عطل فني) في جدة أيام ٢٠ ،٢١ ،٢٢ فبراير على مسرح جامعة دار الحكمة بجدة.. انتظرونا".

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تم عرض المسرحية من قبل،على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.