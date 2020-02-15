25 فبراير.. مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان الفجيرة بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
يستعد الفنان مصطفى حجاج، لإحياء حفلاً غنائيًا، يوم 25 فبراير الجاري، بمسرح الكورنيش الرئيسي، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات.
ونشر حجاج، بوستر الحفل، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "سعيد جدًا بوجودي وسط أهلي وجمهوري في الفجيرة ودولة الإمارات.. انتظروني في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون".
يذكر أن مصطفى حجاج أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًّا، فبراير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.
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