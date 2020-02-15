بعد حكم سجنه 30 سنة.. تعرف على شخصيات بطرس غالي بـ10 أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحد الوجوه المعروفة للجمهور سينمائيًا وتليفزيونيًا، شارك في أكثر من 40 عملا، هو الممثل بطرس غالي، الذي صدر ضده اليوم السبت 15 فبراير، حكمًا بالسجن المشدد 30 سنة، وغرامة قدرها 6 ملايين جنيه.

ونستعرض أبرز الأدوار التي قدمها سينمائيًا وتليفزيونيًا، وصورا لشخصيات لعبها في 10 أعمال..

سمير وشهير وبهير

قدم خلاله دور "بهير" أبو بهيرة، صاحب مصنع ملابس داخلية.

الفيلم تأليف وبطولة هشام ماجد، شيكو وأحمد فهمي، إخراج معتز التوني.

لعبة حب

قدم شخصية ياسر مدير هند صبري وخالد أبو النجا في الشركة التي يعملان بها، والمتخصصة في عالم الأزياء والموضة.

الفيلم تأليف أحمد الناصر وسامي حسام، إخراج محمد علي، وشارك في بطولته بسمة وبشرى.

ليالي أوجيني

لعب دور صدقي، صاحب فندق، يرغب في الزواج من إحدى العاملات لديه، ويواجه مشاكل مع ابنته بسبب هذا القرار.

مسلسل "ليالي أوجيني" تأليف سماء أحمد عبدالخالق، إنجي القاسم، إخراج هاني خليفة، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل.

تيمور وشفيقة

قدم في الفيلم دور فريد، رئيس تيمور بالشرطة، وكان يردد في المشاهد التي جمعته بالفنان أحمد السقا جملة "أبشر يا تيمور".

"تيمور وشفيقة" تأليف تامر حبيب، إخراج خالد مرعي، شارك في بطولته منى زكي، رجاء الجداوي، وهالة فاخر.

بشتري راجل

ظهر مديرًا لأحد البنوك يُدعى عصام كمال، والذي يتعامل معه بطل العمل محمد ممدوح.

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الفيلم تأليف إيناس لطفي، إخراج محمد علي، بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، ليلى عز العرب، محمد حاتم.

حارة اليهود

قدم شخصية الخواجة مزراحي تاجر الذهب.

"حارة اليهود" تأليف مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، بطولة إياد نصار ومنة شلبي.

فرقة ناجي عطا الله

لعب شخصية يهودي في تل أبيب، تجمعه علاقة ببطل العمل ناجي "عادل إمام".

"فرقة ناجي عطا الله" تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بطولة أنوشكا، أحمد السعدني، محمد إمام، محمود البزاوي، نضال الشافعي، سناء يوسف.

عوالم خفية

شارك أيضا في مسلسل "عوالم خفية".

المسلسل تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، بشرى.

أحمد اتجوز منى

من أوائل المسلسلات التي قُدمت على طريقة "ست كوم"، وقدم خلاله شخصية والد أحمد.

"أحمد اتجوز منى" أشرف على الكتابة وائل حمدي، إخراج تامر عزت، بطولة أحمد فلوكس وإنجي المقدم.

الشوق

لعب شخصية صالح "بتاع الجاز".

"الشوق" تأليف سيد رجب، إخراج خالد حجر، بطولة سوسن بدر، سيد رجب، روبي، أحمد عزمي ومحمد رمضان.