تكريم صادق الصباح في السعودية على مسلسلاته بـ2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصدت أعمال المنتج صادق الصباح، مالك شركة "سيدرز آرت برودكشن"، التي عُرضت في 2019، تكريمًا جديدًا من معرض Saudi Prodex للإنتاج الفني الدولي الثاني، الذي أُقيم في الرياض على مدى يومين متتاليين.

كان صادق الصباح قدم للدراما التليفزيونية العربية، عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، بينها: "الهيبة"، "ولد الغلابة" و"خمسة ونص".

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وفي كلمة القائمون على المعرض، تم وصف الشركة بالرائدة في مجالها عربيًا، إذ نجحت في حجز مكانة مهمة لها وسط شركات الإنتاج، منذ ظهورها قبل 66 عامًا.

جدير بالذكر أن "سيدرز آرت برودكشن- صباح أخوان" تستعد لإطلاق نشاطها الدرامي والسينمائي في المملكة العربية السعودية، في سلسلة مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ في المرحلة المُقبلة.