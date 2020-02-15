غدًا.. طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت شركة "سينرجي فيلمز"، المنتجة لفيلم "العارف"، بطولة الفنان أحمد عز، عن موعد طرح الإعلان التشويقي الأول للعمل.

ونشر الحساب الرسمي للشركة، عبر موقع "إنستجرام"، صورة الفنان أحمد عز، وعلق :"انتظروا الإعلان التشويقي الأول لفيلم العرف، يوم الأحد الساعة 7 مساء، صيف 2020".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول، هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، ويتم التصوير حاليا في ماليزيا، واستعانت الشركة المنتجة بـ 4 مصممين أكشن عالميين لتنفيذ مشاهد الحركة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.