نانسي عجرم تتجاهل تطورات قضية قتيل فيلتها وتطالب الجميع بانتظار قرار القضاء اللبناني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 07:41 مساءً - قللت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أهمية القرارات الأخيرة المتعلقة بقضية قتيل فيلتها محمد الموسى، ورفضت التعليق على مجريات التحقيق أثناء مشاركتها في حفل عيد الحب بإستاد القاهرة، مؤكدة أنها لن تتحدث إلا بعد صدور قرار القضاء اللبناني.

نانسي عجرم من كواليس حفل عيد الحب في القاهرة

المطربة اللبنانية نانسي عجرم، واجهت الصحافة المصرية للمرة الأولى عقب قضية قتيل فيلتها، وطلبت منهم انتظار ما يقرره القضاء اللبناني، وقالت في تصريحات مقتضبة خلف كواليس حفلها في استاد القاهرة الدولي ضمن احتفالات أعياد الحب: أنتظر ما يقرره القضاء اللبناني في أزمة مقتل السوري محمد الموسى، الذي حاول اقتحام منزلنا، وقدمت كل المستندات إلى جهات التحقيق للبت في الأمر.

وقللت نانسي بطريقة غير مباشرة من أهمية الخطوات الأخيرة المتعلقة بإعادة تشريح جثمان القتيل السوري قائلة: القضية ليس بها أي جديد وما يحدث هو محاولات لدي البعض لإثارة الجدل بأمور غير صحيحة.

يذكر أن نانسي قدمت حفلها بنفس توقيت إطلاق المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل الفيلا، لعدة تغريدات عبر حسابها الشخصي على تويتر، كشفت فيهم عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.

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تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف .. الى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم امام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

تغريدات محامية القتيل محمد الموسى

وفي التغريدة الثانية، أعلنت رهاب بيطار، الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة.

وسبق أن أعلنت المحامية رهاب بيطار أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.

وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها .. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة.

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