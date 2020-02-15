لهذا السبب.. أيمن بهجت قمر يقرر الاعتزال

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عزمه اعتزال كتابة الأغاني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وقال الشاعر الغنائي: بقالي فتره بفكر جديًا في اللي Advertisements هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني هنتج بس وهكتب افلام مسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده. هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني هنتج بس وهكتب افلام مسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده. يذكر أن الشاعر أيمن بهجت قمر تعاون مع النجم الكبير عمرو دياب في ألبومه سهران، والذي يحتوي على 16 أغنية، من بينهم: جامدة بس، مهرجان، روح، جميلة، مكانك في قلبي، حلوة البدايات.

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