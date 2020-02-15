نشر الفنان اكرم حسنى صورة يهنئ بها الفنان عمرو دياب بألبومه الجديد و ذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. Advertisements و علق عليها قائلا : مبروك عمرو دياب البوم سهران .. البوم مختلف و جرئ و مش جديد علي عمرو دياب الجرأة و الاختلاف عمرو دياب البوم سهران .. البوم مختلف و جرئ و مش جديد علي عمرو دياب الجرأة و الاختلاف مبروك لكل اصحابي الشعرا و الملحنين و الموزعين اللي اشتغلوا في الالبوم تسلم ايديكم يذكر أن النجم اكرم حسنى يحضر لملسله الجديد تيمون و بومبا المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى القادم و العمل من تـايف ابمن وتار و اخراج احمد الجندى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني يوجه رسالة خاصة لعمرو دياب بمناسبة ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.