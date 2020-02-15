بهذا الموعد.. محمد عساف يحتفل مع جمهوره على مسرح الكورنيش

نشر الفنان محمد عساف، "أفيش" الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والمعلومات إنستجرام.

ويحيي الفنان محمد عساف، حفلاً

غنائيًا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، و ذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير علي مسرح الكورنيش الرئيسي.

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يذكر ان الفنان محمد عساف طرح مؤخرًا كليب مكانك خالي كلمات رامي العبودي و الحان علي صابر و توزيع عثمان عبود.