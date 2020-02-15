فن ومشاهير

بهذا الموعد.. محمد عساف يحتفل مع جمهوره على مسرح الكورنيش

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نشر الفنان محمد عساف، "أفيش" الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والمعلومات إنستجرام.

 

ويحيي الفنان محمد عساف، حفلاً

غنائيًا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، و ذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير علي مسرح الكورنيش الرئيسي.

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يذكر ان الفنان محمد عساف طرح مؤخرًا كليب مكانك خالي كلمات رامي العبودي و الحان علي صابر و توزيع عثمان عبود.

 

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