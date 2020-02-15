شاهد .. أحمد عز يكشف موعد طرح برومو العارف

كشف النجم أحمد عز، عن موعد طرح برومو فيلم العارف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المقرر أن يطرح البرومو غدًا الأحد الموافق 16 من شهر فبراير

الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

Advertisements

يذكر أن فيلم العارف من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب،

مصطفى خاطر، حازم إيهاب، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.