الجمهور لرامي جمال: "ايه الألبوم ده.. عظمة على عظمة"

أشاد الجمهور من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالأغاني التي طرحها المطرب والملحن رامي جمال من ضمن البومه الجديد "انا لوحدي"، ومنهم فكرة المتساب و مين غيرك في القلب ولقلبك سلام واللي مشيوا ومش ملاحظ التي قام بغنائها مع زوجته ناريمان، مما جعله يتصدر محركات البحث المختلفة.

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فيما مزح رامي جمال مع جمهوره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر" بربط أغنيته "مش ملاحظ" على مقطع كوميدي من فيلم "اللعب مع الكبار" للزعيم عادل إمام والفنانة عايدة رياض، وعلق عليه بشكل ساخر"كليب مش ملاحظ انا وناريمان"، وتفاعل المتابعين معه بشكل كبير

وانهالت التعليقات على المقطع ومنها:"لا بجد رامي جمال ومراتو عاملين اغنيه ف منتهي القمر فعلا.. مش كده ياجماعة ميصحش".

وعلق أخر:"أول حاجة جات في بالي وأنا بسمعه النهايات أخلاق…لا بجد حلو وكمان مرات حضرتك صوتها جميل"، وعبرت أخرى عن إعجابها بفكرة الأغنية كونها جديد وقالت:"ايه الجمال ده ياعم رامى جمال فكرة الغنوة حلوه قوي".

فيما تداول الكثيرون كلمات بعض الأغاني مثل :" يا سنين جايين خليكى احن من الماضى محناش ناقصين هنفارق مين المرادى"، وعبر الجمهور عن مدى سعادتهم بالألبوم الجديد مؤكدين أنه يضم أنواع

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جديدة ومختلفة وقال أحدهم:" كل ما اسمع اغنية من ألبوم رامى جمال الاقيها اروع من اللى قبلها و الصراحة الألبوم جامد"، وتابع أخر:"رامي جمال قالب تويتر دلوقت".

وعقب طرح الأغنية الرئيسية للألبوم علق أحد النشطاء:"أغنية الألبوم نزلت، رامي طول عمره بيقدم عظمه أيام مكان بيلحن بس وكنت بدور على الأغاني بتاعته واسمعها وكنت بعرفها من غير ما اقرأ اسمه ولما بدأ يغني ويابلادي وانا معذور وفاكرني هنسي لحد دلوقت فخورة، أن مصر فيها حد محترم وبيقدم فن محترم زي رامي جمالوعظمة رامي جمال".

وغردت أحد المتابعات ساخرة من إعجابها بالأغاني الحزينة وقالت:" الاغاني كلها فظيعة انت جميل يا رامي والنكد حلو منك انا حبيت احزاني"، ووصف البعض الألبوم بالعظيم وقال أحدهم:"يا عم كفاية عظمة بقى..انا عمال اعيد في الأغاني اللي نزلت وكل مرة اكنها اول مرة..عظمة عظمة يعني".