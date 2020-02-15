الأحد.. افتتاح "مهرجان الشروق الخامس لإبداع الشباب" بدار الأوبرا

يُنظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق الدورة الخامسة من مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام، خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، بمركز الإبداع الفني داخل دار الأوبرا المِصرية، يكرّم خلالها الفنان الكبير سمير صبري، تقديرًا لمشواره الفني وعطائه المتميّز.
يأتي المهرجان تحت رعاية محمد فريد خميس مؤسس وراعي أكاديمية الشروق، واللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ورئاسة الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد إعلام الشروق، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ومشاركة عددٍ من الجامعات والمراكز الثقافية المصرية والعربية والدولية.
قال د. محمد سعد إن مهرجان
وأضاف رئيس المهرجان أنه ولأول مرة يتضمن مهرجان إبداعات طلاب الإعلام الذي ينظمه المعهد مسابقة دولية في الأفلام الثقافية تشارك فيها عدد من المراكز الثقافيةللدول الأجنبية في اليابان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان، وذلك لإضفاء الطابع الدولي على المهرجان الذي اكتسب سمعة عربية ودولية منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2015، وأعرب "سعد" عن سعادته بمشاركة المبدعين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والمراكز الثقافية الأجنبية.
وعن المحكّمين هذا العام قالت الدكتورة سهير صالح وكيل المعهد ونائب رئيس المهرجان إن هذه الدورة تشهد مشاركة نخبة من المحكّمين ذوي السمعة الفنية والمهنية المتميزة منهم المخرجين القديرين مجدي أبو عميرة وأحمد صقر وشكري أبو عميرة والإعلاميين خالد سعد ود. لمياء محمود، إلى جانب نخبة من الكتّاب الصحفيين محمد ثروت وسيد أبو اليزيد وفتحي أبو الحمد وصفاء صالح ومروى ياسين، بالإضافة إلى خبراء العلاقات العامة والإعلانات د.شيرين زقلمة، ومحمد النجار وحازم درع.
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