شاهد.. عاصي الحلاني يعلن بدء مرحلة المواجهة بـthe voice kids

أعلن المطرب عاصي الحلاني عن بدء مرحلة المواجهة بـ the voice kids وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق عاصي على الصور قائلًا:"الليلة تبدأ مرحلة المواجهة الحلقة كتير حلوة ومشوقة تابعونا". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".علق عاصي على الصور قائلًا:"الليلة تبدأ مرحلة المواجهة الحلقة كتير حلوة ومشوقة تابعونا".

يذكر أن آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني أغنية "الوطن" كلمات عمر الفرا، ألحان عاصي الحلاني، توزيع طوني سابا، ماستر محمد المقهور.

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