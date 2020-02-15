انضم الفنان محمد الجوهري لفريق عمل فيلم " مش انا " بطولة النجم تامر حسني والفنانة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وإخراج: سارة توفيق. وماجد الكدواني وسوسن بدر وإخراج: سارة توفيق. يذكر أن محمد الجوهري آخر أعماله فيلم " نادي الرجال السري" مع النجم الكريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل الذي حقق إيرادات كبيرة في السينما عند عرضه في العام الماضي . فيلم " نادي الرجال السري" مع النجم الكريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل الذي حقق إيرادات كبيرة في السينما عند عرضه في العام الماضي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الجوهري ينضم لفيلم "مش أنا" مع تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.