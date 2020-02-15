هكذا اطلّت سيرين عبد النور في عيد الحب بالأردن-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورا لها من حفلها الذي أحيته في الأردن بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم أمس الجمعة 14 شباط.

وأطلّت سيرين في الحفل بفستان أحمر، وغنّت باقة من أجمل اغنياتها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وعلّقت سيرين على صورها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "كانت سهرة رائعة بفضل الجمهور لِسهر معنا بليلة عيد الحب، الأردن".

يُذكر أن سيرين تقدّم بطولة مسلسل "دانتيل"، تحت إشراف المخرج السوري المثنى صبح، ويشارك في بطولة المسلسل محمود نصر، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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