ميرنا وليد - بيروت - مازحت النجمة العالمية ​ريهانا​ الجمهور حول عيد الحب، اذ قالت لهم على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها قضت عيد الحب مع "جبهتها"، قائلة: "انا وجبهتي نعيش أفضل اوقاتنا"، اذ ان ريهانا لا تعيش حاليا قصّة عاطفية فهي انفصلت مؤخرا عن حبيبها السعودي حسن جميل.

الجدير ذكره ان ريهانا كانت قد تحدثت مؤخرا عن الشهرة، مشيرة الى انها لا تحصل على كل شيء مجانا كونها انسانة مشهورة، بل تدفع ثمن كل شيء وتنتظر دورها للدخول الى النوادي الليلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع من قضت ريهانا ليلة عيد الحب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.