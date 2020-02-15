خاص الفن- ماذا قال جاد شويري عن عمله مع قصي خولي؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان والمخرج ​جاد شويري​ صورة جمعته بالممثل السوري ​قصي خولي​ ومغني الراب ​اسماعيل تمر​ اشارة منه الى عمل قد يجمعهم قريبا ، ومن المعروف ان الممثل قصي خولي يرغب بتقديم اغنية راب رغبة منه بهذا النوع من الغناء، ولمعرفة بعض التفاصيل تواصلنا مع جاد الذي اكد ان عمل سيجمعهم ولكن لم يتم تحديد تفاصيله حتى الساعة والمشاورات تسير الا ان العمل لن يبصر النور او يبدأ العمل به فعليا على الارض قبل ثلاثة اسابيع تقريبا.

يذكر ان قصي يتابع تصوير مسلسله الجديد مع نادين نسيب نجيم 2020 وسيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

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