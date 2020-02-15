لماذا حذف عمرو دياب صورته مع دينا الشربيني ..وأعاد نشرها؟

ميرنا وليد - بيروت - يتمتع الفنان المصري ​عمرو دياب​ بجماهيرية كبيرة، وكل خطوة يقوم بها تتسلّط عليها الانظار وتكون مرصودة.

فبعد أن نشر عمرو دياب صورته مع الممثلة المصرية دينا الشربيني بمناسبة احتفالهما بعيد الحب، حذف الصورة ثم أعاد نشرها بعد أن قص منها أطباق الطعام الظاهرة فيها، بنفس التعليق على الصورة الأولى الذي كان نصه: "Happy Valentine`s Day.. زي ما انتي"

وانهالت التعليقات على الصورة الجديدة، وسلّطت التعليقات الضوء على الكشف عن رصدهم لما قام به عمرو دياب.

ويعيش عمرو دياب حالياً السعادة أيضاً بسبب ألبومه الجديد "سهران" حيث حقق الألبوم نجاحاً كبيراً.



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