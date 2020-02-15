بالفيديو- عامر سراج يغني cover "أنا وياك" لزياد برجي

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللّبناني الشاب ​عامر سراج​ cover لأغنية الفنان اللبناني ​زياد برجي​ الجديدة "أنا ويّاك" الخاصة بفيلمه الجديد "يوم إيه ويوم لأ".

وطرح عامر سراج cover الأغنية على طريقة الفيديو كليب بالأسود والأبيض الى جانب الملحن نمر حبيب.

ويشار الى أن أغنية "أنا ويّاك" من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وقدّم عامر سراج سابقاً cover لعدّة أغنيات رومانسية منها "هوي الحب" للفنان أدهم النابلسي وقدّم أغنيات منفردة منها "شلون عيونك" و"يا بختك".

الجدير ذكره أن عامر سراج درس أصول الغناء على يدّ متخصصين وشارك عام 2013 في برنامج أراب ايدول، لكنه انسحب وفضّل متابعة اختصاصه الجامعي في المال والاعمال.

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