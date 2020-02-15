خاص الفن- تفاصيل المشاهد الأولى لـ يسرا في "دهب عيرة" اليوم

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية يسرا، صباح اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "​دهب عيرة​" فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وتجمع المشاهد الأولى بين يسرا وخالد سرحان وسلوى عثمان وأحمد ثابت ورمزي العدل.

مسلسل "دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وتيام مصطفى قمر.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذي تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.



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