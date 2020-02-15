إليسا بفستان جينيفر لوبيز..وهذه علاقة نجوى كرم بالأمر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ يوم أمس في حفلها في القرية العالمية في دبي بمناسبة عيد الحب.

ووصفت إليسا الحفل بالرائع وهو للسنة الثالثة على التوالي هناك في عيد الحب.

وارتدت إليسا فستاناً باللون الأخضر النيون من ماركة اليكس بيري، ولاقت الإطلالة الكثير من الإعجاب من الجمهور.

وكانت قد ارتدت الفستان نفسه الفنان العالمية ​جينيفر لوبيز​ في آذار/مارس الماضي.

وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من الصور التي تقارن بين إطلالة إليسا وإطلالة سابقة للفنانة اللبنانية نجوى كرم بفستان باللون نفسه لكن بتصميم مختلف.





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