بالفيديو- "اللي مشيوا" لرامي جمال بالأبيض والأسود

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​رامي جمال​ اغنية جديدة بعنوان "اللي مشيوا"، اليوم، على طريقة الليريك الفيديو عبر يوتيوب، ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا لوحدي". وأطلّ جمال في الفيديو من خلال عدة صور بالأسود والأبيض من جلسة تصوير خضع لها من أجل إطلاق الأغنية.

ويشار الى أن "اللي مشيوا" أغنية رومانسية من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وبدأ الفنان رامي جمال بطرح ألبومه الجديد بعنوان "أنا لوحدي" خلال اليومين الماضيين، إذ أطلق 6 أغنيات يوم أمس، الجمعة، ويتم استكمال باقي أغاني الألبوم اليوم.

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