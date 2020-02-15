تراند اليوم : فنانة شهيرة: والدي طلق أمي بعدما أصبحت خالتي أشهر راقصة في مصر

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن أسباب طلاق والدتها و والدها عندما كان عمرها 3 سنوات .

وقالت الفنانة رجاء الجداوي في لقاء على هامش مهرجان أسوان للمرأة: كانت خالتي الفنانة تحية كاريوكا وراء طلاق أبي وأمي بسبب دخولها عالم الرقص والفن.

وأضافت: تحية كاريوكا شعرت بالذنب تجاه ما حدث لأمي ، ولذلك تكفلت بتربيتي بشكل كامل .

واستدركت: انتقلت وقتها من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأرستقراطية ، وجاءت مربية إيطالية لتربيني ، ثم دخلت مدرسة داخلية ، وكانت خالتي تحية كاريوكا ترفض دخولي الفن تماما.

وتابعت: لهذا قاطعتني تماما حين شاركت في فيلم دعاء الكروان.